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  4. Ronaldo açıkladı! "Messi, gelmiş geçmiş en iyisi"

Ronaldo açıkladı! "Messi, gelmiş geçmiş en iyisi"

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

Brezilyalı efsane isim Ronaldo Nazario, İspanyol basınına konuştu. Halen Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan "Fenomen" lakaplı yıldız isim, "Cristiano Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Ronaldo açıkladı! "Messi, gelmiş geçmiş en iyisi"

Günümüzde Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane isim Ronaldo Nazario, İspanya basınına konuştu. "Fenomen" lakaplı eski yıldız, "C. Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna da çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ronaldo Nazario’ya göre günümüz futbolunun 1 numarası Lionel Messi. Arjantinli yıldızın, Cristiano Ronaldo’dan daha iyi olduğunu söyledi. 43 yaşındaki Ronaldo, Arjantinli yıldızı günümüz futbolunun bir numarası olarak gösterdi. İki kez "Altın Top" ödülünün sahibi olan efsane futbolcu, "Messi’nin sahip olduğu yeteneği ancak 20 ila 30 yılda bir görürsünüz. Bence Messi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu" dedi.

ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ VAR

Brezilyalı efsane, M. Salah, Eden Hazard, Neymar ve Kylian Mbappe'yi de izlemekten zevk aldığını söyledi. Ronaldo, PSG forması giyen Kylian Mbappe ile kıyaslanmasını da değerlendirirken, "Farklı dönemlerde oynasak da sürat, bitiricilik ve iki ayağımızı kullanma özelliklerimizin ortak olduğunu söyleyebilirim" dedi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bilimsel olarak kanıtlandı Messi en iyisi
en iyisi romario suan oynasa neler yapacagini dusunun
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