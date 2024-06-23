Ronaldo'dan Arda'ya yapılan olay hareketten sonra ilk açıklama geldi!

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından Arda Güler, Ronaldo ile selamlaşmak istemişti. Arda'yı görmezden gelen Ronaldo'nun bu hamlesi çok konuşulmuştu. Portekizli oyuncudan yaşanan bu olayla ilgili açıklama geldi.

"RUH HALA AYNI"

İspanya'da Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central'da yer alan haberde, Ronaldo'nun soyunma odası koridorlarında Arda ile sohbet ettiği yazıldı. Ronaldo, Arda'ya gülümseyerek, "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." ifadelerini kullandı.

"ARDA İLE HİÇBİR SORUNU YOK"

Haberin detaylarında, Ronaldo ile Arda arasında hiçbir problem olmadığı ifade edildi. Ronaldo'nun maçın ardından Arda'yı görmediği ve kasıtlı bir hareket yapmadığı aktarıldı.





