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Ronaldo'dan flaş hamle! Oynamak istemiyor

22.08.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, kendi isteğiyle Udinese maçında oynamayı reddetti ve ilk 11'den çıkarıldı.

Ronaldo'dan flaş hamle! Oynamak istemiyor

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Udinese'yle oynayacağı Serie A'nın ilk hafta maçında kendi isteğiyle yedek kulübesinde başlayacak.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak istedi ancak Portekizli süperstar maça yedek kulübesinde başlamayı talep etti. Allegri, Ronaldo'nun bu talebini kabul etti.

OYNAMAK İSTEMİYOR

Yine haberin detayında, Ronaldo'nun Juventus için oynamak istemediği ve transferini talep ettiği kaydedildi. Portekizli'nin bu talepleri nedeniyle Udinese maçında kendisini riske atmamayı düşündüğü belirtildi.

Temmuz 2018'de 117 milyon euro bonservis karşılığı Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Serie A'da forma giydiği 97 maçta 81 gol atıp 17 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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