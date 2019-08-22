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Ronaldo'dan Messi itirafı

İSPANYA HABERLERİ  | 22.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile aralarında yıllardır devam eden rekabete değindi. Ronaldo, "Messi, bu rekabette beni daha iyi bir oyuncu yapabilir. Veya tam tersi" dedi.

Ronaldo'dan Messi itirafı

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti, 10 yılı aşkın süredir devam ediyor ve ikili, üst düzey oyunlarına devam ederek her daim zirve için çalışıyorlar.

TVI'ye verdiği bir röportajda bu konuya değinen Cristiano Ronaldo, "Bu rekabeti kötü yorumlamamak gerekir. Michael Jordan'ın basketbolda rakipleri vardı. Ayrton Senna ve Alain Prost, Formula 1'de büyük rakiplerdi. Spordaki tüm büyük rekabetlerin ortak noktası birbirlerini var etmeleri..." ifadelerini kullandı.

"Messi, bu rekabette beni daha iyi bir oyuncu yapabilir. Veya tam tersi..." ifadelerini kullanan Ronaldo, Messi ile günün birinde oturup bir akşam yemeği yemek için hiçbir engelin olmadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo lionel messi

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