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  4. Ronaldo'dan rakibi Curtis Jones'a acımasızca faul!

Ronaldo'dan rakibi Curtis Jones'a acımasızca faul!

24.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Manchester United sahasında Liverpool'u konuk etti. İlk yarının son anlarında Ronaldo, rakibi Curtis Jones'a acımasızca bir faul yaptı. Maç 3-0 Liverpool'un üstünlüğü ile devam ederken sinirlerine hakim olamayan Ronaldo, acımasızca bir faul yaptı. Maçın hakemi yıldız oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

Ronaldo'dan rakibi Curtis Jones'a acımasızca faul!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan dev maça Ronaldo damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru yıldız oyuncu adeta çileden çıktı ve rakibine acımasızca bir faul yaptı.

SKORA SİNİRLENDİ VE OLANLAR OLDU

İlk yarının son anlarında Ronaldo, rakibi Curtis Jones'a acımasızca bir faul yaptı. Maç 3-0 Liverpool'un üstünlüğü ile devam ederken sinirlerine hakim olamayan Ronaldo, acımasızca bir faul yaptı. Maçın hakemi yıldız oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Liverpool Manchester United
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