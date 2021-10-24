Ronaldo'dan rakibi Curtis Jones'a acımasızca faul!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan dev maça Ronaldo damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru yıldız oyuncu adeta çileden çıktı ve rakibine acımasızca bir faul yaptı.

SKORA SİNİRLENDİ VE OLANLAR OLDU

İlk yarının son anlarında Ronaldo, rakibi Curtis Jones'a acımasızca bir faul yaptı. Maç 3-0 Liverpool'un üstünlüğü ile devam ederken sinirlerine hakim olamayan Ronaldo, acımasızca bir faul yaptı. Maçın hakemi yıldız oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.



