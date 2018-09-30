SPOR

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

İTALYA HABERLERİ  | 30.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Mohamed Salah'ın sürpriz bir şekilde Puskas Ödülü'nü almasına Cristiano Ronaldo'dan ilk yorum geldi. Ronaldo, "Salah ödülü kazanmayı hak etti. Şık bir gol attı. Ama dürüst olalım, yalan söylemeyelim, en güzel gol benimkiydi" dedi.

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

Mohamed Salah'ın beklenmedik bir şekilde Puskas Ödülü'nü kazanmasının yankıları sürüyor. FIFA tarafından yılın en iyi golüne verilen ödülü bu yıl, Liverpool'un Everton'la 1-1 berabere kaldığı maçta klas bir plase golü atan Salah kazandı. Mısırlı yıldızın golü her ne kadar şık olsa da, futbol kamuoyunun önemli bir kısmı kazananın Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golü olmasını bekliyordu.

DoRBQGSVYAA0Y08

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Ronaldo, bu konuyla ilgili bir soruya "Salah ödülü kazanmayı hak etti. Şık bir gol attı. Ama dürüst olalım, yalan söylemeyelim, en güzel gol benimkiydi." yanıtını verdi.

DoNXOwJWkAA9Pwp

Ödülü kazanamadığı için hayal kırıklığına uğramadığını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Hayat böyle. Bazen kazanırsın, bazen başkaları kazanır. Beni ilgilendiren şey, 15 yıllık kariyerim boyunca aynı performans seviyesini tutturabilmiş olmam" dedi.

2017-18 sezonunda Real Madrid formasıyla Juventus'u yıkan Ronaldo, bu sezon İtalyan devinin formasını terletiyor.


PARTNERÜnlü manken öldürüldüÜnlü manken öldürüldü
En seksi transfer!En seksi transfer!
Ne yaptın Ronaldo!Ne yaptın Ronaldo!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mohamed salah cristiano ronaldo Puskas Ödülü

En Çok Okunan Haberler

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Arda Turan gerçeği ortaya çıktı!

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juventus'ta ayrılık var

Juventus'ta ayrılık var

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

En seksi transfer!

En seksi transfer!

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Çizme'de derbi Roma'nın!

Çizme'de derbi Roma'nın!

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.