SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Ronaldo'dan sonra şimdi de Pogba tepkisi

Ronaldo'dan sonra şimdi de Pogba tepkisi

16.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ronaldo'nun basın toplantısında gazlı içecek şişesini kenara kaldırıp "Su için" mesajını vermesinden sonra Pogba da gazeteciler ile konuşurken bira şişesini kaldırarak aynı harekete imza attı.

EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, Almanya'yı Mats Hummels'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

3

Maçın ardından basın toplantısına katılan yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi ise toplantıya damga vurdu. Pogba'nın masadaki bira şişesini kaldırması günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, "Su için" diyerek, masadaki gazlı içecek şişelerini kaldırmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavıA Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Erol Bulut, Cisse'yi transfer ediyor

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

Morata 1 yıl daha Juventus'ta

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki ikinci sınavı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Korku dolu anlar! Yıldız oyuncuya sahada kalp masajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.