Ronaldo'dan sonra şimdi de Pogba tepkisi

EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, Almanya'yı Mats Hummels'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın ardından basın toplantısına katılan yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi ise toplantıya damga vurdu. Pogba'nın masadaki bira şişesini kaldırması günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, "Su için" diyerek, masadaki gazlı içecek şişelerini kaldırmıştı.



