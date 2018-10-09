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Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

İTALYA HABERLERİ  | 09.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş detaylar ortaya çıktı. Ronaldo'nun itirafında kullandığı sözler şok etkisi yarattı. Ronaldo, Mayorga ile ilişkiye girdiğini kabul etti ancak Mayorga'nın en başta herhangi bir olumsuz bir tavır sergilemediğini söyledi.

Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta Katrin Mayorga adlı kadını tecavüz ettiği iddiası ile tekrar açılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel gazetesi, Ronaldo'nun 2009 yılında avukatına yaptığı itirafları ortaya çıkarttı. Çok konuşulacak itiraflarda Ronaldo, Mayorga'ya tecavüz ettiğini şu sözlerle itiraf etti;

''POZİSYONU DEĞİŞTİRMEDİK, 5-7 DAKİKA SÜRDÜ''

''Onunla arkadan cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Her şey çok çabuk sürdü. Birden beni itekledi ve 'Hayır yapma, ben diğerleri gibi değilim.' diye söylenmeye başladı. Birkaç kez seks sırasında da durmamı söyledi. Herhangi bir yardım bağırışında bulunmadı.''

Alman gazetesi, öte yandan 2009 yılında Ronaldo'nun nasıl hapisten kurtulduğunun detaylarını da açıkladı. Tüm takım avukatlarının Ronaldo için çalıştığını belirten Der Spiegel, avukat Carlos Osorio'nun Ronaldo'ya sağladığı detayları da listeledi.

ÖZEL DEDEKTİF, LONDRA'DAN HUKUK DANIŞMANI

Osorio'nun Ronaldo'ya Vegas'tan özel bir detektif (Biri için saatte 475 dolar), iki Portekizli avukat ve Londra'dan bir hukuk danışmanı (sloganı 'problemi bul, krizi çöz) tuttuğu kaydedildi.

Ronaldo'nun ortaya çıkan tecavüz itiraflarından sonra futbolcudan nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Katrin Mayorga

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