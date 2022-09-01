SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ronaldo Fenerbahçe ile mi anlaştı? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor!

Ronaldo Fenerbahçe ile mi anlaştı? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor!

01.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Hatta yıldız futbolcu ile son detayların konuşulduğu iddia ediliyor. Peki Ronaldo Fenerbahçe ile mi anlaştı? İşte merak edilenler...

Ronaldo Fenerbahçe ile mi anlaştı? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor!

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin senelerce yapılan en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmek üzere olduğu iddia edildi. Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından sarı lacivert takımın taraftarları oldukça üzüntü duymuştu. Ancak bu defa Fenerbahçeli taraftarları tarafından büyük bir sevinçle karşılanacak transfer gelişmesi söz konusu oldu.

RONALDO FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Son iddialara göre sarı lacivert takım dünya futbolunun senelerdir en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için büyük bir çaba sarf etmekte. Konuşulan gelişmelere göre Ali Koç, Ronaldo ile yüz yüze görüştü.

PRENSİPTE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLDİ!

Ayrıca yine yayılan iddialar arasında Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un vatandaşı Ronaldo ile görüşme sağladığı ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna ettiği yer aldı. Buna göre her iki taraf prensipte anlaşma sağladı. Birkaç ayrıntının daha halledilmesinin ardından Ronaldo transferinin duyurulacağı bilgileri de sosyal medyada yayılanlar arasında yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!
Herkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyorHerkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyor
Abdülkadir Ömür için skandal iddiaAbdülkadir Ömür için skandal iddia
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ronaldo Norveç Kronu Danimarka kronu İsveç Kronu Japon Yeni Gülsim Ali 1 euro arabistan riyali atan suudi arabistan riyali 1 abd portekizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Arda Güler çılgınlığı! 29 milyon euro...

Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.