Ronaldo Fenerbahçe ile mi anlaştı? Sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor!

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin senelerce yapılan en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmek üzere olduğu iddia edildi. Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından sarı lacivert takımın taraftarları oldukça üzüntü duymuştu. Ancak bu defa Fenerbahçeli taraftarları tarafından büyük bir sevinçle karşılanacak transfer gelişmesi söz konusu oldu.

RONALDO FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Son iddialara göre sarı lacivert takım dünya futbolunun senelerdir en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için büyük bir çaba sarf etmekte. Konuşulan gelişmelere göre Ali Koç, Ronaldo ile yüz yüze görüştü.

PRENSİPTE ANLAŞILDIĞI İDDİA EDİLDİ!

Ayrıca yine yayılan iddialar arasında Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un vatandaşı Ronaldo ile görüşme sağladığı ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna ettiği yer aldı. Buna göre her iki taraf prensipte anlaşma sağladı. Birkaç ayrıntının daha halledilmesinin ardından Ronaldo transferinin duyurulacağı bilgileri de sosyal medyada yayılanlar arasında yer aldı.

