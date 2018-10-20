SPOR

Ronaldo tarihe geçti!

İTALYA HABERLERİ  | 20.10.2018 19:56 | Son Güncelleme

Serie A'nın 9. haftasında Juventus'un Genoa'yı ağırladığı maçın ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Ronaldo tarihe geçti!

Serie A'da 8'de 8 yaparak müthiş bir başlangıça imza atan Juventus, 9. haftada sahasında Genoa'yı ağırladı. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo'nun attığı golle takımını 1-0 öne geçti.

Cristiano Ronaldo bu golle tarihe de geçti. Portekizli süper yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Cengiz'li Roma'yı yıktılar!Cengiz'li Roma'yı yıktılar!
Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovduHiguain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus genoa

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Real Madrid 1 - 2 Levante

Real Madrid 1 - 2 Levante

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Chelsea 2 - 2 Manchester United

Garry Rodrigues Valencia yolcusu

Garry Rodrigues Valencia yolcusu

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

Vagner Love'dan vazgeçmeyen Santos, Beşiktaş'a teklifle gelecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo tarihe geçti!

Ronaldo tarihe geçti!

Cengiz'li Roma'yı yıktılar!

Cengiz'li Roma'yı yıktılar!

Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu

Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu

Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz

Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız 3. kez futbolu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.