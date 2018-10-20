Ronaldo tarihe geçti!

Serie A'da 8'de 8 yaparak müthiş bir başlangıça imza atan Juventus, 9. haftada sahasında Genoa'yı ağırladı. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo'nun attığı golle takımını 1-0 öne geçti.
Cristiano Ronaldo bu golle tarihe de geçti. Portekizli süper yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
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