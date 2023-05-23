Ronaldo için ortalığı karıştıracak iddia! Avrupa'da yeniden ortalığı kasıp kavurmaya geliyor...

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri kısa süreceğe benziyor. Ülkede mutsuz olan ve yeniden rekabetçi bir takımda forma giymek isteyen Portekizli yıldız için Alman devi Bayern Münih harekete geçti.

MÜLLER İLE YOLLAR AYRILACAK

Bu sezon gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle ligin bitimine 1 hafta kala liderliği ezeli rakibi Dortmund'a kaptıran Bayern Münih'te yönetime ağır eleştiriler yapılıyor. Lewandowski'nin Barcelona'ya gidişinin ardından yıldız bir oyuncu transferi yapılmaması şampiyonluğun kaybedilmesinde en büyük etken olarak gösteriliyor. Müller'in de sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Ronaldo için nabız yoklandı.

GERİ DÖNMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Yeniden rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen Ronaldo, menajerine verdiği talimat sonrası Bayern Münih'e yeşil ışık yaktı. Maaşının problem edilmesini istemeyen Ronaldo'nun her türlü indirimi yapacağı aktarıldı.



