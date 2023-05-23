SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga
  4. Ronaldo için ortalığı karıştıracak iddia! Avrupa'da yeniden ortalığı kasıp kavurmaya geliyor...

Ronaldo için ortalığı karıştıracak iddia! Avrupa'da yeniden ortalığı kasıp kavurmaya geliyor...

23.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Alman devi Bayern Münih, tecrübeli yıldız için harekete geçti. Sezon sonunda Müller'in takımdan ayrılması beklenirken, Ronaldo'yu kadrosuna katmayı düşünen Alman devi çalışmalara başladı.

Ronaldo için ortalığı karıştıracak iddia! Avrupa'da yeniden ortalığı kasıp kavurmaya geliyor...

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri kısa süreceğe benziyor. Ülkede mutsuz olan ve yeniden rekabetçi bir takımda forma giymek isteyen Portekizli yıldız için Alman devi Bayern Münih harekete geçti.

MÜLLER İLE YOLLAR AYRILACAK

050523_Nassr_s_Portuguese_forward_Cristiano_Ronaldo_1920

Bu sezon gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle ligin bitimine 1 hafta kala liderliği ezeli rakibi Dortmund'a kaptıran Bayern Münih'te yönetime ağır eleştiriler yapılıyor. Lewandowski'nin Barcelona'ya gidişinin ardından yıldız bir oyuncu transferi yapılmaması şampiyonluğun kaybedilmesinde en büyük etken olarak gösteriliyor. Müller'in de sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Ronaldo için nabız yoklandı.

GERİ DÖNMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

1252297618.0

Yeniden rekabetçi bir ligde forma giymek isteyen Ronaldo, menajerine verdiği talimat sonrası Bayern Münih'e yeşil ışık yaktı. Maaşının problem edilmesini istemeyen Ronaldo'nun her türlü indirimi yapacağı aktarıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanseri yendi, aylar sonra takımını lider yaptı!Kanseri yendi, aylar sonra takımını lider yaptı!
Kahkahaya boğan paylaşımKahkahaya boğan paylaşım
Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo al nassr bayern munih ward sezon portekizli

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!

Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!

Juventus'un ceza alması bize yaradı!

Juventus'un ceza alması bize yaradı!

Icardi'den Simge Sağın paylaşımı geldi

Icardi'den Simge Sağın paylaşımı geldi

Bu görüntü sonrası sevk! TFF açıkladı...

Bu görüntü sonrası sevk! TFF açıkladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.