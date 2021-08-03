Ronaldo İtalya'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

2018 yaz transfer döneminde Real Madrid'den İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ayrılık kararı aldı. Portekizli yıldız ismin ayrılık kararı sonrası birçok takımla adı anıldı. Ronaldo transferde kararını verdi. İşte dünya yıldızının yeni adresi...

İTALYA'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ

Geçtiğimiz sezon da İtalyan Ligi Serie A'da işler istenildiği gibi gitmedi. 9 yıl üst üste şampiyon olan Juventus, bu sezon kupayı ezeli rakibi İnter'e kaptırtı. Şampiyonlar Lig'nde mutlu sona ulaşılamayan İtalyan devinde taşlar yerinden oynadı.

EURO 2020'DEN SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

EURO 2020'de Portekiz ile forma giyen Cristiano Ronaldo, turnuva sonrasında takımla çalışmalara başladı. Ancak 36 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. 36 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı Ronaldo, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarına katılsa da niyeti son 6 aydır olduğu gibi aynı: Torino ekibi ile bağlarını hızlı bir şekilde koparmak.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR

AS gazetesinin haberine göre, Juventus'ta antrenmanlara çıkan Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak ve bir an önce yeniden Real Madrid forması giymek istediği iddia edildi. Ronaldo'nun son 6 aydır eski takımı İspanyol devi Real Madrid'e gitme planı var.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

PSG ve Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ronaldo için Juventus yöneticisi Pavel Nedved, takımda kalacağını belirtmişti. Buna rağmen Cristiano Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Juventus yönetiminin gelecek tekliflere açık olduğu Avrupa basınından konuşulanlar arasında.



