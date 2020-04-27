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Ronaldo karantinaya alınıyor!

İTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 23:08 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, koronavirüs sebebiyle uzun süredir bulunduğu Madeira'dan ayrılarak İtalya'ya dönmeye karar verdi. Yıldız oyuncunun İtalya'ya döndüğü andan itibaren karantinaya alınacağı bilgisi verildi.

Karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafta Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek. Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında alınacağı bildirildi.

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İTALYA'YA DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başlamıştı. Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğince az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
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