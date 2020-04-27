Ronaldo karantinaya alınıyor!

Karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafta Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek. Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında alınacağı bildirildi.
Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başlamıştı. Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğince az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti.
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