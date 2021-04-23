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Ronaldo Manchester United'a dönüyor

23.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'in Juventus'ta oynayan eski yıldızı Cristiano Ronaldo için harekete geçtiği ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu öğrenildi. 2018 yılından beri Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu, 2003-2009 yılları arasında İngiliz ekibinin kadrosunda yer almıştı.

Ronaldo Manchester United'a dönüyor

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, Manchester United'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu belirtildi.

Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

6 YIL MANU'DA OYNADI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Cristiano Ronaldo Manchester United Juventus
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnsanın ilk goz ağrısı unutulmaz....
20 milyondan 40 sene daha oynasa 800 milyon Euro eder geriye kalır 127 milyar 200 milyon dolar Euro fark etmez oraya takilmayin

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