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Ronaldo, 'milli formayla en çok gol atan erkek futbolcu' oldu

24.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda'ya attığı iki golle birlikte, erkekler futbolu tarihinde milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Ronaldo, 'milli formayla en çok gol atan erkek futbolcu' oldu

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda'ya attığı iki golle birlikte, erkekler futbolunda milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekiz ile toplamda 111 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, Çarşamba akşamı oynanan maçta bir de penaltı kaçırdı.

Daha önceki rekor, 1993-2006 yılları arasında İran milli takımıyla 109 gol atan Ali Daei'de idi.

Ronaldo, Daei'nin bu rekoruna EURO 2020'de Fransa'ya karşı attığı golle ortak olmuştu.

İrlanda maçında 180. kez Portekiz formasını giyen yıldız futbolcu, İspanyol Sergio Ramos'un en çok milli formayı giyen Avrupalı oyuncu rekorunu da egale etti.

Bu alanda dünya rekoru ise 1969-1984 yılları arasında 195 kez Malezya milli forması giyen Soh Chin Ann'a ait.

Ayrıca Daei de ve Ronaldo da milli formayla atılan 90 gol barajını aşan iki oyuncu olma özelliğine de sahip.,

BBC

Geçtiğimiz günlerde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, maç sonunda RTE'ye yaptığı açıklamada, "Sadece rekoru kırdığım için değil, yaşadığımız özel an için de çok mutluyum" diye konuştu.

1-0 geriye düştüğü maçtan Portekiz, Ronaldo'nun golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Açıklamasında buna değinen Ronaldo, "Maçın sonunda iki gol var. Takımın yaptıklarını takdir etmeliyim, sonuna kadar inandık. Çok mutluyum" dedi.

Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, 5 kez kazandığı kulüp futbolunun en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde de en çok gol atan futbolcu konumunda.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonaları tarihinde attığı 14 golle bu alanda da zirvede.

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