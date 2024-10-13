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  4. Ronaldo milli takımda da durdurulamıyor! Polonya'yı da boş geçmedi, 2024 yılındaki 33. golünü kaydetti

Ronaldo milli takımda da durdurulamıyor! Polonya'yı da boş geçmedi, 2024 yılındaki 33. golünü kaydetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 07:28
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Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Portekiz, sahasında Polonya'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile noktalanırken Cristiano Ronaldo bu maçı da boş geçmedi. İşte detaylar...

Ronaldo milli takımda da durdurulamıyor! Polonya'yı da boş geçmedi, 2024 yılındaki 33. golünü kaydetti
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup 3. maçında Portekiz sahasında Polonya'yı konuk etti. PGE Narodowy Stadyumu'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Portekiz oldu.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bruno Fernandes, 37. dakikada Cristiano Ronaldo ve 88. dakikada Jan Bednarek, kendi kalesine kaydetti.

RONALDO BUNU DA BAŞARDI

cristiano-ronaldo-gollerine-portekiz-kazanmaya-devam-ediyor-dhq7

39 yaşındaki Ronaldo attığı bu golle kariyerindeki 906. gole ulaşırken, 2024 yılında ise 33. golünü kaydetti. Portekizli yıldız, 63. dakikada oyundan alınırken büyük alkış aldı.

Grupta 3 maçını da kazanan Portekiz, 9 puana ulaştı. Polonya ise 3 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Portekiz, İskoçya'ya konuk olacak. Polonya ise Hırvatistan'ı ağırlayacak.

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Polonya Portekiz rekor son dakika ronaldo
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