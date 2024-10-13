Ronaldo milli takımda da durdurulamıyor! Polonya'yı da boş geçmedi, 2024 yılındaki 33. golünü kaydetti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup 3. maçında Portekiz sahasında Polonya'yı konuk etti. PGE Narodowy Stadyumu'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Portekiz oldu.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bruno Fernandes, 37. dakikada Cristiano Ronaldo ve 88. dakikada Jan Bednarek, kendi kalesine kaydetti.

RONALDO BUNU DA BAŞARDI

39 yaşındaki Ronaldo attığı bu golle kariyerindeki 906. gole ulaşırken, 2024 yılında ise 33. golünü kaydetti. Portekizli yıldız, 63. dakikada oyundan alınırken büyük alkış aldı.

Grupta 3 maçını da kazanan Portekiz, 9 puana ulaştı. Polonya ise 3 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Portekiz, İskoçya'ya konuk olacak. Polonya ise Hırvatistan'ı ağırlayacak.