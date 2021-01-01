SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ronaldo mu, Messi mi: Pele cevabını verdi

Ronaldo mu, Messi mi: Pele cevabını verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 01.01.2021 17:39 | Son Güncelleme

Tarihin en iyi futbolcularından birisi olan Pele, Ronaldo ve Messi arasından hangisinin daha iyi olduğunu açıkladı.

Ronaldo mu, Messi mi: Pele cevabını verdi

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından birisi olan Brezilyalı Pele, Ronaldo ile Messi'nin rekabeti üzerine konuştu.

3 kez Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, kendisine göre hangi ismin daha iyi olduğunu da açıkladı.

"RONALDO DAHA İSTİKRARLI"

80 yaşındaki efsane açıklamasında; "Bence şu anda en iyisi Cristiano Ronaldo çünkü o daha istikrarlı. Tabii ki Messi unutamayız ama o bir santrafor değil. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyisini seçmek çok zor. Zico, Ronaldinho ve Ronaldo gibi isimler var. Avrupa'da Franz Beckenbauer ve Johan Cruyff gibi isimler var. Bu benim sorunum değil ama Pele hepsinden iyiydi." dedi.

"EVDE OLMAKTAN İYİSİ YOK"

Bir kulüpte en çok gol atma rekorunu Messi'ye kaybetmesi hakkında da konuşan Pele; "Kalbiniz aşkla dolduğunda yolunuzu değiştirmek zor olur. Evde hissetmekten daha iyi bir his yoktur. Tarihi başarından dolayı seni tebrik ederim Lionel. Bizimki gini hikayeler, bir kulübu bu kadar uzun süre sevmek artık futbolun nadir hikayeleri arasına girdi. Sana çok hayranım." dedi.

Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Pele'nin bir kulüp adına en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Cristiano Ronaldo ise son olarak Globe Soccer Awards'ta 'yüzyılın futbolcusu' seçilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesajIbrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ronaldo mu, Messi mi: Pele cevabını verdi
Ronaldo mu, Messi mi? Pele cevabını verdi
Zlatan Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı
Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı
Şekvi Tonyalı istifa etti
Şekvi Tonyalı istifa etti
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı
500 milyon takipçiye yaklaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.