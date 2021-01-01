Ronaldo mu, Messi mi? Pele cevabını verdi

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından birisi olan Brezilyalı Pele, Ronaldo ile Messi'nin rekabeti üzerine konuştu.

3 kez Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, kendisine göre hangi ismin daha iyi olduğunu da açıkladı.

"RONALDO DAHA İSTİKRARLI"

80 yaşındaki efsane açıklamasında; "Bence şu anda en iyisi Cristiano Ronaldo çünkü o daha istikrarlı. Tabii ki Messi unutamayız ama o bir santrafor değil. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyisini seçmek çok zor. Zico, Ronaldinho ve Ronaldo gibi isimler var. Avrupa'da Franz Beckenbauer ve Johan Cruyff gibi isimler var. Bu benim sorunum değil ama Pele hepsinden iyiydi." dedi.

"EVDE OLMAKTAN İYİSİ YOK"

Bir kulüpte en çok gol atma rekorunu Messi'ye kaybetmesi hakkında da konuşan Pele; "Kalbiniz aşkla dolduğunda yolunuzu değiştirmek zor olur. Evde hissetmekten daha iyi bir his yoktur. Tarihi başarından dolayı seni tebrik ederim Lionel. Bizimki gini hikayeler, bir kulübu bu kadar uzun süre sevmek artık futbolun nadir hikayeleri arasına girdi. Sana çok hayranım." dedi.

Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Pele'nin bir kulüp adına en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Cristiano Ronaldo ise son olarak Globe Soccer Awards'ta 'yüzyılın futbolcusu' seçilmişti.

