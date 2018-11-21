Ronaldo'nun Ballon d'Or'a aday gösterilmeyeceği iddia edildi!

Juventus'un Portekizli starı Cristiano Ronaldo'nun, önümüzdeki Ballon d'Or ödüllerinde aday olarak gösterilmeyeceği iddia edildi.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Ronaldo ile beraber Messi'nin de aday listetede yer almayacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl Cristiano Ronaldo'nun zaferi ile sonuçlanan yarışmanın bu sezonki videosunda Ronaldo'nun olmayışı dikkatlerden kaçmazken, yaşanan gelişmeler üzerine farklı iddialar ortaya atıldı.

RONALDO YERİNE MODRİC VE MBAPPE

Ödülün en büyük favorisi ise, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Real Madridli Luka Modric. Ödül için, Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıyan Modric'in yanı sıra turnuvada şampiyonluk yaşayan Fransa'dan Raphael Varane ve Antoine Griezmann gibi isimlerin de adı geçiyor.

JUVENTUS TRANSFERİ Mİ ENGEL?

Son olarak ortaya atılan bir diğer iddia ise Ronaldo'nun transferi ile alakalı. Sezon başında Real Madrid'den 100 milyon euro bedelle Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Real'i terk etmesi sebebiyle aday listede olmadığı da aktarılan bilgiler arasında.

(Sporx)

