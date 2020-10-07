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  4. Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e aldığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e aldığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Saha içinde bir çok rekorun sahibi Cristiano Ronaldo, özel hayatında da bir rekora imza attı. Portekizli, kız arkadaşı Georgina Rodriguez 615 bin Pount'luk nişan yüzüğü taktı; nişan yüzüğüne en fazla para veren futbolcu oldu.

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e aldığı nişan yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 615 bin Pound'luk (yaklaşık 6 milyon 220 bin TL) yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı.İngiliz medyası iddiayı sayfalarına taşırken; Portekizli bir rekora daha imza attı. Ronaldo, kız arkadaşına en pehalı nişan yüzüğü satın alan futbolcu oldu.

Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada Ashley Cole'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.Ronaldo ile Georgina'nın 2 yaşında Alana isimli bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun ayırca taşıyıcı annelikten Eva ve Mateo isimli ikizleri ile 10 yaşında Cristiano Jr ismi verdiği çocukları da bulunuyor.

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