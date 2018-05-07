Ronaldo'nun sakatlığının ciddi olabileceği iddia edildi

Barcelona'yla oynanan dev maçta takımının ilk golünü attıktan sonra sakatlanan ve ikinci yarıda sahaya çıkmayan Cristiano Ronaldo'yla ilgili endişe verici haberlere geliyor.

Hem Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Real Madrid'de hem de Dünya Kupası'na hazırlanan Portekiz'de Ronaldo'nun sakatlığının ciddi olabileceği konuşuluyor.

Real Madrid cephesinde yıldız futbolcu riske edilmeyerek ikinci yarıda oynatılmadı.

Ronaldo'nun iki hafta sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

Zidane'ın 'Ronaldo'nun sakatlığı ciddi bir şey değil ancak yarın (bugün) durumu belli olacak' dediği öğrenildi.

Ronaldo'nun ise moralinin bozuk olduğu belirtiliyor.

