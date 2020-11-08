Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir yarışma programında aslan kostümüyle şarkı söyledi.Georgina, o anları instagram hesabından paylaştı. Programda katılımcılar sahneye kimliklerini tamamen gizleyen kostümler ile çıkıyor. Ronaldo'nun sevgilisi, maskesini çıkarmadan önce seyirciler "maskeni çıkar" diye tezahürat yaptı.
Georgina, maskesini çıkarmadan önce "Kim olduğumu tahmin edin?" diye sordu. Georgina, maskesini çıkarınca büyük bir şaşkınlığın yanı sıra alkış tufanı koptu.Güzel model, memleketi İspanya'ya böyle bir programa katılarak geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Georgina'nın kız kardeşi Ivana'da ablasının programdaki görüntülerini paylaşarak ablasını kutladı.
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