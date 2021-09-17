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  4. Ronaldo'nun şut çekerek bayılttığı kadın: Öldüğümü sandım

Ronaldo'nun şut çekerek bayılttığı kadın: Öldüğümü sandım

17.09.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Young Boys - Manchester United maç önünde şut çalışması yapan Ronaldo'nun başından vurduğu kadın güvenlik görevlisi, olaydan sonra demeç verdi. Nobile isimli görevli, "Ronaldo'yu üstüme gelirken görünce 'Öldüm mü?' diye düşündüm. Çok acı çekiyordum. Bana 'İyi misin?' diye sorunca hemen başımın ağrısı gitti" diye konuştu.

Ronaldo'nun şut çekerek bayılttığı kadın: Öldüğümü sandım

Young Boys- Manchester United maçından önce ısınma sırasında Ronaldo'nun şutu kafasına isabet eden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Nobile, İsviçre medyasına konuştu.

"RONALDO'YU GÖRDÜM VE BAŞ AĞRISI GEÇTİ"

Olay anında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Nobile, "Top kafama geldi ve yere düştüm. Sonrasında Ronaldo'yu üstüme gelirken gördüm. 'Aman Tanrım, hayır. Öldüm mü?' diye düşündüm. Ronaldo, 'Hayır hayır. Affedersiniz! Ne oluyor? İyi misin?' diye sordu. Nobile daha sonra yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı, "Çok acı çekiyordum. Tanrım. Aklım başımdan gitmişti! Ama sonra Ronaldo'yu gördüm ve baş ağrısı geçti." dedi.

FORMASINI HEDİYE ETMİŞTİ

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Ronaldo, olaydan sonra genç kadından özür dileyip, ona maç sonu formasını hediye etmişti. Ronaldo'nun ilk golü attığı karşılaşmayı Manchester United 2-1 kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir başlangıç yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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