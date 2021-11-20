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  4. Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

20.11.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da geri dönen Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun eski takım arkadaşlarıyla yaptığı whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da geri dönen Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Ronaldo'nun eski takım arkadaşlarıyla yaptığı whatsapp konuşmaları ortaya çıktı.

Manchester United'ın bu sezonki durumundan mutsuz olan Cristiano Ronaldo, beklenmedik yenilgilerin ardından teknik direktör Solskjaer'i bunda sorumlu görüyor.

Gazeteci Miguel Delaney'in haberine göre, Cristiano Ronaldo eski bir takım arkadaşıyla sürekli temas halinde. Portekizli yıldız son günlerde Solskjaer'den memnun olmadığını eski takım arkadaşıyla whatsapp üzerinden yaptığı mesajlaşmalarda Norveçli teknik adamdan kelimenin tam anlamıyla bıktığını ve onunla bu işin olmayacağını söyledi.

Sürekli olarak Alex Ferguson dönemini kıyaslayan Ronaldo'nun eğer durumun düzelmemesi halinde sezon sonu ayrılması da gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediği iddia edilmişti.

Real Madrid günlerinde Fransız teknik adamla beraber çalışan Portekizli yıldız, 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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