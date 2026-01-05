SPOR

Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var

Yeşil sahaların yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra yaşayacağı "krallığını" inşa etti! Portekizli süperstarın yapımı 3 yıldır süren ve harcanan parayla dudak uçuklatan yeni malikanesi nihayet bitti. Ülkenin en pahalı evi unvanını alan bu yapı, lüksün sınırlarını zorluyor. İşte Ronaldo'nun 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 1.3 Milyar TL) yeni yaşam alanı...

Emre Şen
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, kazandığı serveti gayrimenkul krallığına yatırmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın, ülkesi Portekiz'de (Lizbon'a 40 km uzaklıktaki Cascais bölgesinde) yaptırdığı süper lüks malikanenin detayları ortaya çıktı.

MALİYETİ 3 KATINA ÇIKTI: 30 MİLYON STERLİN!

Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var 1

İlk etapta 10 milyon sterlin bütçeyle başlanan ancak Ronaldo'nun özel istekleri ve lüks detaylar eklendikçe maliyeti katlanan proje, tam 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 36 milyon Euro) devasa bir saraya dönüştü. Bu rakamla birlikte malikane, "Portekiz'in en pahalı evi" unvanını resmen eline aldı.

SU ALTI YOLU VE DEV CAM HAVUZ

Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var 2

Ronaldo'nun emeklilik günlerini geçireceği bu evde en dikkat çeken detaylardan biri devasa cam yüzme havuzu. Havuzun altından geçen özel bir yürüyüş yolu bulunuyor; böylece yukarıda yüzenler aşağıdan izlenebiliyor.

SÜPER OTOBİL, SİNEMA VE DAHA FAZLASI...

Ronaldo paraya kıydı, "Saray"ını tamamladı! Görenlerin dili tutuldu: Evinin içinde su altı yolu bile var 3

Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte yaşayacağı bu kompleksin diğer özellikleri ise hayalleri süsleyen cinsten:

Dev Garaj: Ronaldo'nun milyonlarca dolarlık otomobil koleksiyonunu (Ferrari, Bugatti vb.) sergileyeceği, asansörlü özel bir garaj.

Özel Sinema Salonu: Ailesiyle vakit geçirebileceği tam donanımlı sinema.

Spor Kompleksi: Profesyonel spor salonu, spa merkezi ve masaj odaları.

Manzara: Okyanus manzaralı yatak odaları ve devasa bir bahçe.

Futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle buraya yerleşmeyi planlayan Ronaldo'nun, komşularını şimdiden meraklandırdığı ve bölgedeki güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtiliyor.

