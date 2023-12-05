Ronaldo Portekiz'deki malikanesinde yok yok! Şimdi de öyle bir şey yaptırıyor ki, varlığından bile ilk kez haberiniz olacak

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo lüks yaşamıyla da konuşulmaya devam ediyor. Geçtimiz aylarda ülkesi Portekiz'de bir arazi satın alan yıldız oyuncunun uzun süredir süren inşaatında sona yaklaşılırken projenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

PORTEKİZ'İN EN PAHALI EVİ

Lizbon'un 20 dakika batısındaki Cascais'te yer alan malikanenin tahmini değeri 22 milyon euro civarında olması beklenirken. Bu değer söz konusu yapıyı Portekiz'in en pahalı evi yapıyor.

Dört kattan oluşacak evin cepheleri tamamen camdan olacak ve muhteşem bir manzara sunacak. Ayrıca, dört lüks süitin yanı sıra bir sinema odası, bir spor salonu ve bir tenis kortu içermesi de planlanıyor.

SU ALTI YÜRÜYÜŞ YOLU BİLE YAPTIRDI

Yeni mülkünde 30 araçlık bir garajın yanında oldukça ilginç bir detaya da yer veren Ronaldo'nun su altı yürüyüş yoluna sahip bir cam yüzme havuzu da yaptırdığı öğrenildi.

KOMŞULAR TEPKİLİ

Tahmini bitiş süresinin 2024 yaz aylarını bulacağı ön görülen dev yapıya Ronaldo’nun yeni komşuları oldukça tepkili. Cascais sakinlerinden bir kişi Ok Diario'ya yaptığı açıklamada, "Üç yıldır inşaat halindeyiz. Ev o kadar büyük ki hastaneye benziyor. Sokağım aylardır kapalı, bahçem tozla dolu. Hepsi Firavun Ronaldo'nun 'piramidi' yüzünden” ifadelerini kullandı.







