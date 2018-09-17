Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo futbol dışında yatırım yaptığı turizm sektöründe 6'ncı otelini kısa süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, PestanaCR7 markası ile açtı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Ronaldo'yu sosyal medya üzerinden Antalya'ya yatırım yapmaya davet etti.

Mesajında, Antalya'nın dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olduğunu aktaran Başkan Davut Çetin, Ronaldo'nun forma numarası ve 7'nci otelinin olmasının yanı sıra Antalya'nın posta kodunun da 7 olduğunu ve bunun kendisine şans getireceğini belirtti.

ATSO Başkanı Çetin mesajında, “Selam Cristiano! Paris'teki yeni otelin için tebrikler. Eğer bir sonraki otelini dünyadaki en güzel destinasyonlardan biri olan Antalya'da açmayı düşünürsen, bu şanslı bir kombinasyon olacaktır. Antalya'nın posta kodu 7, senin 7'nci otelin ve forma numaran 7. Seni Antalya'ya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

