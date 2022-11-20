Ronaldo'yu isteyen takım hayrete düşürdü! Dünya Kupası'nın ardından imzayı atıyor...

Manchester United'tan ayrılmasına sayılı günler kalan Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş netleşiyor. Efsaneleştiği takım olan Real Madrid, tekrardan yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanda sakatlanan Benzema'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Madrid ekibi, Ronaldo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıp emin adımlar atmak istiyor.
Ronaldo'nun menajeriyle görüşme yapan Madrid ekibi ilk teklifini iletti. Portekizli oyuncu düşünmek için zaman istedi fakat gelen teklife olumlu yaklaştı. Yıllık ücrette anlaşılması durumunda Ronaldo tekrardan Real Madrid'e dönecek. (Sport)