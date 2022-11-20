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  4. Ronaldo'yu isteyen takım hayrete düşürdü! Dünya Kupası'nın ardından imzayı atıyor...

Ronaldo'yu isteyen takım hayrete düşürdü! Dünya Kupası'nın ardından imzayı atıyor...

20.11.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacağı konuşulan Benzema'nın yerini doldurması için düşünülen isim Ronaldo. Oyuncunun menajeri Real Madrid ile temasa geçti. Dünya Kupası sonrası Manchester United'tan ayrılmaya hazırlanan Portekizli yıldızın Real Madrid'e sıcak baktığı öğrenildi.

Ronaldo'yu isteyen takım hayrete düşürdü! Dünya Kupası'nın ardından imzayı atıyor...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Manchester United'tan ayrılmasına sayılı günler kalan Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş netleşiyor. Efsaneleştiği takım olan Real Madrid, tekrardan yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

BENZEMA SAKATLANDI

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Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanda sakatlanan Benzema'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Madrid ekibi, Ronaldo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıp emin adımlar atmak istiyor.

RONALDO TEKLİFE SICAK

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Ronaldo'nun menajeriyle görüşme yapan Madrid ekibi ilk teklifini iletti. Portekizli oyuncu düşünmek için zaman istedi fakat gelen teklife olumlu yaklaştı. Yıllık ücrette anlaşılması durumunda Ronaldo tekrardan Real Madrid'e dönecek. (Sport)

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Cristiano Ronaldo Manchester United real madrid

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