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Rönesans döneminin en ünlü tabloları günümüz sanatçılarına uyarlanırsa

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 04.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Rönesans dönemi tablolarında tanıdık simaları görmek nasıl olurdu?

Günümüzün ünlü isimlerinin Rönesans döneminde nasıl göründüğünü görmek için zamanda yolculuk yapmamıza gerek yok! Worth1000 adlı sitenin photoshop uzmanı kullanıcıları kendi aralarında tatlı bir rekabete girerek “Modern Renaissance” başlığı altında bu sorunun cevabını bulmaya çalışmış.

Her ne kadar yarışma "Modern Rönesans" olarak adlandırılsa da, bu Photoshop savaşının katılımcıları yaratıcı özgürlüğü seçti ve özellikle Rönesans dönemine ait olmayan resimleri kullandı. Çalışmalar arasında Barok, Rokoko, Neoklasizm ve olağanüstü dönemlerden ünlü resimler bulacaksınız. Rembrandt'ın kendi portrelerinden Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sına kadar, bu Photoshop sihirbazları, sanat tarihinin en iyi sanat eserlerini dijital dünyayla buluşturmayı başarmış. Bu rekabetin yaklaşık 15 yıldır sürdüğünü de hatırlatmakta fayda var. İşte ünlü tabloların yeni jenerasyon eğlenceli halleri...

Rönesans döneminin en ünlü tabloları günümüz sanatçılarına uyarlanırsa

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried

Amy Winehouse

Amy Winehouse

Amy Winehouse

Amy Winehouse

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Avril Lavigne

Avril Lavigne

Donald Glover

Donald Glover

Emma Watson

Emma Watson

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Hugh Laurie

Hugh Laurie

Hugh Laurie

Hugh Laurie

Jack Black

Jack Black

Jennifer aniston

Jennifer aniston

Jim Carrey

Jim Carrey

Johnny Depp

Johnny Depp

Keanu Reeves

Keanu Reeves

Leonard Nimoy

Leonard Nimoy

Leonardo Dicaprio

Leonardo Dicaprio

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer

Natalie Portman

Natalie Portman

Orlando Bloom

Orlando Bloom

Patrick Stewart

Patrick Stewart

Penelope Cruz

Penelope Cruz

Robin Williams

Robin Williams

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone

Taylor Swift

Taylor Swift

Uma Thurman

Uma Thurman

Woody Harrelson

Woody Harrelson
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Anahtar Kelimeler:
Modern Renaissance Rönesans photoshoplu fotoğraflar

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