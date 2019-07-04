Rönesans döneminin en ünlü tabloları günümüz sanatçılarına uyarlanırsa

Günümüzün ünlü isimlerinin Rönesans döneminde nasıl göründüğünü görmek için zamanda yolculuk yapmamıza gerek yok! Worth1000 adlı sitenin photoshop uzmanı kullanıcıları kendi aralarında tatlı bir rekabete girerek “Modern Renaissance” başlığı altında bu sorunun cevabını bulmaya çalışmış.

Her ne kadar yarışma "Modern Rönesans" olarak adlandırılsa da, bu Photoshop savaşının katılımcıları yaratıcı özgürlüğü seçti ve özellikle Rönesans dönemine ait olmayan resimleri kullandı. Çalışmalar arasında Barok, Rokoko, Neoklasizm ve olağanüstü dönemlerden ünlü resimler bulacaksınız. Rembrandt'ın kendi portrelerinden Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sına kadar, bu Photoshop sihirbazları, sanat tarihinin en iyi sanat eserlerini dijital dünyayla buluşturmayı başarmış. Bu rekabetin yaklaşık 15 yıldır sürdüğünü de hatırlatmakta fayda var. İşte ünlü tabloların yeni jenerasyon eğlenceli halleri...