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Rönesans Rezidans'ta onlarca insan hayatını kaybetti! Şahan Gökbakar "Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" deyince yanıt gecikmedi

20.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya’da, 'Cennetten bir köşe' olarak reklamı yapılan ve güvenli olduğu iddiasıyla satılan dairelerin adresi Rönesans Rezidans depremde yerle bir oldu. Onlarca insanın ölümüne sebep olan Rönesans Rezidans hakkında Şahan Gökbakar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar "Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" dedi. Lütfü Savaş hemen yanıt verdi.

Rönesans Rezidans'ta onlarca insan hayatını kaybetti! Şahan Gökbakar "Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" deyince yanıt gecikmedi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans 'Cennetten bir köşe' reklamıyla gündem olmuştu. Dayanıklı bir yapı olduğuna dair ilanları olan Rönesans Rezidans Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yerle bir oldu.

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a dair Şahan Gökbakar dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

"1500 KİŞİNİN MEZARI..."

Şahan Gökbakar paylaşımında Lütfü Savaş'ı işaret etti. Gökbahar paylaşımında "Chp'li Hatay Belediye Bşkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AKP Antakya belediye başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AKP'li olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor..." dedi.

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Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın müteahhidi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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LÜTFÜ SAVAŞ'TAN YANIT: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

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Savaş ise ünlü isme yanıt vererek "Bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım" dedi.

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