Rosamund Pike: 'Hem psikopat hem dolandırıcı'

Care A Lot ile Gone Girl filmlerinde birbirine çok benzeyen karakterleri canlandıran Rosamund Pike, o karakterleri karşılaştırdı.

Gone Girl, David Fincher'ın en iyi filmlerinden biri olarak yerini almıştı. Filmde Rosamund Pike'ın karakteri kocasından intikam almak için kendini mağdur gösteren bir kadın olarak karşımıza çıkmıştı. I Care A Lot'ta ise buna benzer psikopatlıkta bir kadın izliyoruz.

ROSAMUND PİKE: "MASUM İNSANLARI KANDIRMAKTA İYİLER"

Rosamund Pike, bu konuda şu sözleri sarf etti: "Amy çok stratejik ve her şeyi harfi harfine aylar öncesinden halletmişti. Marla daha çok kendi işine bakan bir dolandırıcı ve daha cesur. İki kayanın arasına sıkıştığında oradan çıkmanın bir yolunu bulabilir. Amy farklı tipte bir insan. Ama ikisi de zeki ve masum insanları kandırmakta iyiler."

I CARE A LOT HAKKINDA

I Care A Lot'ta Rosamund Pike'ın karakteri Marla, son derece başarılı bir yasal vasinin hikayesini anlatıyor. Marla’nın kanunları kendi yararına, müvekkillerinin ise zararına kullanmakta üstüne yoktur. Fakat bir gün kendisi için mükemmel bir müvekkil seçtiğini düşündüğü anda hiç olmadığı kadar yanılır. Çok geçmeden dış görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini öğrenir.

I Care A Lot, Netflix üzerinden izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

