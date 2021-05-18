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Rosier: İnanılmaz bir duygu

18.05.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı futbolcular Rosier ve Aboubakar, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Rosier: İnanılmaz bir duygu

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek zafere ulaşan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile santrfor Vincent Aboubakar, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çifte kupanın duygusunun inanılmaz olduğunu söyleyen Valentin Rosier, "İnanılmaz bir duygu. Bütün sezon büyük emek verdik ve sezonu çifte kupayla kapattık. Gol de attım, mutluyum. Buraya gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi kutlama yapacağız." dedi.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında da açıklama yapan Rosier, "Beşiktaş taraftarını seviyorum. Bu kupaları hak ettiler. Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an kutlama yapmak istiyorum. Zamanı gelince kulüple görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezonu böyle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Fransız futbolcu, "Bu kadar sakatlık ve sıkıntı yaşadığımız şekilde bitirmek müthiş." şeklinde konuştu.

ABOUBAKAR: "MÜTHİŞ BİR FİNAL"

Sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden izleyen Aboubakar ise, "Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Taraftarlar adına mutluyum. Müthiş bir final oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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