Rottweiler cinsi köpeğin süs köpeğine saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'ta bir işletmenin sahibi olan Şevket Özlahlan'ın Pekinez cinsi köpeği, işletme önünden geçen bir kadının Rottweiler cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı.
Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi, küçük köpeğin yaralanması üzerine herhangi bir yardımda bulunmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Saldırı sonrasında sahibi Şevket Özlahlan, köpeği Şila'ya veterinerde 6 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu fakat diğer köpeğin sahibine dava açacaklarını söyledi.
(DHA)
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