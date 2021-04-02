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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Müge Anlı ve gündüz kuşağı programları açıklaması!

02.04.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında flaş açıklamalar yaptı. RTÜK Başkanı Şahin, Müge Anlı'nın tartışılan programıyla ilgili de konuştu. Müge Anlı'ya ceza verme durumlarının olmadığını kaydeden Şahin, "Biz ceza verme taraftarı değiliz. Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada 'Bu programlar nasıl olmalı' diye konuşmalıyız. Bu programların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu. RTÜK'te ceza kararlarının nasıl alındığından, reklam politikalarına ve dizilerdeki şiddet olaylarına kadar konuşan Ebubekir Şahin, sabah kuşağı programlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"REHABİLİTE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Candaş Tolga Işık'ın 'dizilerin öpüşme sahnelerinden ötürü ceza almasına karşın Müge Anlı gibi programlarda işlenen olayların neden ceza almadığı' sorusu üzerine konuşan Ebubekir Şahin şunları ifade etti:

"Üst Kurul toplantılarımızda da ele aldığımız bir konu. Müeyyide verilen bir cezadır. Biz bunları verme taraftarı değiliz. Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada 'Bu programlar nasıl olmalı' diye konuşmalıyız. Müge Anlı benzeri programları başka kanallarda da yapıyorlar. Kaldırılan programların nedeni yalnızca kurallarımıza ayrılıktır. Yoksa programın kanalına göre bir ayrımcılık yoktur. Bu programlar ev hanımları tarafından çok izleniyor. Evlilik programlarının kalktığında Aile Bakanlığında müsteşardım. Orada artık o kadar uygunsuz bir konular çıktı ki sonra düzenleme yapıldı. Siyasi otorite kaldırmak zoruna kaldı. Bu tür programların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesinde bulundu.

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PANDEMİNE TV İZLEME SÜRESİ ARTTI

Öte yandan pandemiyle birlikte televizyon izlenme alışkanlıklarının da değiştiğini dile getiren Şahin, "Pandemi önceki dönemde televizyon izlenme alışkanlıkları değişmişti. Mobile kaymıştı. Ancak pandemiden sonra televizyon izlenme süresi 5 saatin üzerine çıktı. Ve bu fazla." dedi.

"HALKIMIZ ŞİDDET DİZİSİ İZLİYOR"

Dizilerdeki şiddet konusunu da ele alan Ebubekir Şahin, şunları söyledi: "Bu bir sarmal en çok şikayet edilen dizi reytinglerde en üst sırada. Halkımız şiddet dizisi izliyor diye şiddet dizisi çekmek hakarettir. Ben evde belgesel, iş yerinde haber kanallarını izliyorum."

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"REKLAMLARIN DENETİMİ BİZDE"

Son olarak reklam politikalarına ilişkin de konuşan Şahin, "Reklamların denetimi bizde. Gönül ister ki dizilerin son bölümündeki eleştirilen o reklamlar düzenlensin. Ben isterim ki, dizi aralarındaki reklamlar düzenli kullanılsın. Ancak bu kandırılmak değil, izleyici artık bunu biliyor." açıklamasında bulundu.

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Müge Anlı
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