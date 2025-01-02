RTÜK ceza vermişti! Sahipsizler dizisinin yeni yayın tarihi belli oldu! Yeni bölümü ne zaman?

Şiddet sahneleri nedeniyle RTÜK, Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri için yayın durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası vermişti. Cezaların kanallara gönderilmesinin ardından diziler ekrana bir süre ara vermişti.

Yeni bölümleri yayınlanmaya dizilerin ise yeniden ekrana ne zaman dönecekler merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli'nin başrolü paylaştığı Deha'nın cezaların ardından ilk yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli olmuştu. 19 Ocak Pazar akşamı izleyiciyle buluşacağı öğrenildi!

SAHİPSİZLER'İN YENİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası alan kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler'in de cezası başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre cezanın ardından dizi 15 Ocak günü yeniden ekranlara dönecek. Ayrıca dizinin başrol kadrosuna Devran isimli karakter dahil olacak. Burak Berkay Akgül, Hazal Subaşı'nın partneri olarak gelecek.