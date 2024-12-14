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RTÜK cezası sonrası final kararı alınmıştı! Yabani bu akşam var mı, yok mu? Yabani bitti mi, neden yok?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 15:30
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RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası kesti. Büyük ses getiren durdurma kararı NOW Tv'ye iletildi. RTÜK cezası sonrası final kararı gündeme gelen Yabani dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

RTÜK cezası sonrası final kararı alınmıştı! Yabani bu akşam var mı, yok mu? Yabani bitti mi, neden yok?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.

Ayrıca; Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası kesildi. Büyük ses getiren durdurma kararı Now Tv'ye ulaştı.

yabani 1

BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Bu yüzden bu akşam Now Tv ekranlarında Yabani dizisinin yeni bölümü olmayacak. Kanal, dizi yerine RTÜK tarafından gönderilen belgeseli yayınlayacak.

YAYIN DURDURMA

14 ve 21 Aralık tarihlerinde RTÜK durdurma kararı nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani dizisi 28 Aralık’ta 50. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

RTÜK cezası sonrası final kararı bir kez daha gündeme gelen Yabani dizisi için final tarihi de belli oldu. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı dizi için önceki gün son kez sete çıkıldı.

YABANİ 3

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

  1. bölümle ekran macerasını noktalayacak olan Yabani dizisinin büyük finali ocak ayında, her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından yapılacak.
Anahtar Kelimeler:
rtük yabani
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