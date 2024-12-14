RTÜK cezası sonrası final kararı alınmıştı! Yabani bu akşam var mı, yok mu? Yabani bitti mi, neden yok?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.

Ayrıca; Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası kesildi. Büyük ses getiren durdurma kararı Now Tv'ye ulaştı.

BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Bu yüzden bu akşam Now Tv ekranlarında Yabani dizisinin yeni bölümü olmayacak. Kanal, dizi yerine RTÜK tarafından gönderilen belgeseli yayınlayacak.

14 ve 21 Aralık tarihlerinde RTÜK durdurma kararı nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani dizisi 28 Aralık’ta 50. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

RTÜK cezası sonrası final kararı bir kez daha gündeme gelen Yabani dizisi için final tarihi de belli oldu. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı dizi için önceki gün son kez sete çıkıldı.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ