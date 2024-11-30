RTÜK cezası sonrası final kararı! O dizinin fişi çekiliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.

Ayrıca; Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası kesildi.

FİNAL KARARI ŞAŞIRTTI

Son dönemde final yapacağı konuşulan ancak final iddiaları yalanlanan Yabani dizisine verilen ceza sonrası final kararı yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya’nın NOW’da ekrana gelen Yabani dizisinin aralık sonunda final yapması planlanıyordu. Yurt dışı satışlarının da desteğiyle ikinci sezonunda da devam eden dizinin final tarihi RTÜK kararına göre belli olacak.

RTÜK cezası kanala iletir iletilmez NOW itiraz hakkını kullanacak. Bu nedenle dizinin aralık ayının son haftası 52. bölümde yapması planlanan final tarihinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde dizinin Neslihan'ı Dolunay Soysert final söylentileriyle ilgili paylaşım yapmış ve "Biz bitti demeden bitmez" demişti.