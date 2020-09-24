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RTÜK, Fox TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattı

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 21:29 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV'de Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nin bildirimleri ve gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı. Fox TV'de ekrana gelmeye hazırlanan dizide başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız paylaşıyor.

RTÜK, Fox TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattı

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Kimsesizler dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Kimsesizler dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberküstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.
Kimsesizler (3) (1)

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.

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