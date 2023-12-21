RTÜK inceleme başlatmıştı! Kızıl Goncalar'ın kırbaç sahnesine tepki yağdı! 'İyice zıvanadan çıktı her şey'

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Yıllar sonra setlere geri dönen Özgü Namal, dizide Meryem Tezel karakterine hayat veriyor. Özcan Deniz ise Levent Alkanlı karakteriyle karşımıza çıkıyor. Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem'in eşi Naim(Mert Turak)'i kırbaçladığı sahneler olay oldu.

Yıllardır ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Fox TV'nin en iddialı yapımlarından olan Kızıl Goncalar ile bomba gibi bir dönüş yaptı. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yeni dizi Kızıl Goncalar güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekti. Heyecanla beklenen dizi tanıtımlarıyla da büyük ses getirdi.

ZİNA YAPIP EŞİNE KENDİNİ KIRBAÇLATTI, O SAHNELER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hasal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Esma Yılmaz gibi isimlerin olduğu ve pazartesi akşamları saat 20.00'de ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinin ikinci bölüm ön izlemesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemedeki kırbaç sahnesi sosyal medyada gündem oldu. O anlar büyük tepki topladı.

Yayınlanan görüntülerde Meryem'in eşi Naim zina yapıp bunu eşine itiraf ediyor. Zina yaptığı için eşinden kendisini kırbaçlamasını ve bunu hak ettiğini söylüyor.

Meryem'in 'Bunu bana yaptırma' demesi sonrasında gelişen olaylarda Meryem, zina yaptığı için eşini kırbaçlıyor.

Ön izlemenin yayınlanmasının ardından dizi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında kısa sürede yerini aldı. Birçok kullanıcı 'Zina yapmayayım demiyor da kendini kırbaçlattırıyor', 'İslam'da zina haramdır', 'Kendini kırbaçlatmak nedir, böyle bir sahnesi nasıl gösterirsiniz', 'Hangi yüzyıldayız?', 'Bu nasıl sahne' gibi yorumlar geldi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicisin karşısına çıktı. Büyük bir ilgiyle izlenen dizideki sahneler sosyal medyada da gündem oldu.

Dizi ile ilgili gelen şikayetler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin şikayetlerin" incelenmekte olduğunu duyurdu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.









