MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. RTÜK durdurma cezası kesmişti! Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in akıbeti belli oldu! Bu tarihlerde yayınlanmayacak

RTÜK durdurma cezası kesmişti! Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in akıbeti belli oldu! Bu tarihlerde yayınlanmayacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara karşı durdurma cezası kesti. Bu kapsamda Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerindeki sahneler sonrası kanallara 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi. Fenomen dizilerin yayınlanmayacağı tarihler sonunda belli oldu.

RTÜK durdurma cezası kesmişti! Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in akıbeti belli oldu! Bu tarihlerde yayınlanmayacak

RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için geçtiğimiz aylarda harekete geçmiş ve 4 diziye cezai işlem uygulamıştı.

Bu kapsamda; Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası kesildi. İlk olarak NOW TV'ye “Yabani” dizisine verilen ceza tebliğ edildi.

CEZA İLETİLDİ

Ceza geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlandı. Cumartesi yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlandı. Diğer 3 kanala ise ceza bu hafta iletildi.

sahipsizler 2

BU TARİHLER DE YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV’nin Sahipsizler dizisine verilen ceza 1 Ocak ve 8 Ocak, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisine verilen ceza 27 Aralık ve 3 Ocak, Show TV’nin Deha dizisine verilen ceza ise 5 Ocak ile 12 Ocak’ta uygulanacak.

ARKA SOKAKALR 1

Bu tarihlerde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak ve kanallar RTÜK tarafından gönderilen belgeselleri yayınlanacak. Kanallar daha sonra ise yılbaşı reklam tatiline girecek.

deha 2

Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar rtük yabani Deha Sahipsizler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Palandöken'de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı...

Palandöken'de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı...

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Emir bekliyorlar! 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı

Çevrelerindekilere aldırış etmediler! Sokak ortasında kavga ettiler

Çevrelerindekilere aldırış etmediler! Sokak ortasında kavga ettiler

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul sağanağa teslim oldu: Uçaklara 'CB' engeli!

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul sağanağa teslim oldu: Uçaklara 'CB' engeli!

Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak!

Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak!

Hazırlıklar 'tamam' 1 Ocak'ta zorunlu olacak!

Hazırlıklar 'tamam' 1 Ocak'ta zorunlu olacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.