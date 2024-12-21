RTÜK durdurma cezası kesmişti! Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler'in akıbeti belli oldu! Bu tarihlerde yayınlanmayacak

RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için geçtiğimiz aylarda harekete geçmiş ve 4 diziye cezai işlem uygulamıştı.

Bu kapsamda; Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine durdurma cezası ve yüzde 3 idari para cezası kesildi. İlk olarak NOW TV'ye “Yabani” dizisine verilen ceza tebliğ edildi.

CEZA İLETİLDİ

Ceza geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlandı. Cumartesi yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlandı. Diğer 3 kanala ise ceza bu hafta iletildi.

BU TARİHLER DE YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV’nin Sahipsizler dizisine verilen ceza 1 Ocak ve 8 Ocak, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisine verilen ceza 27 Aralık ve 3 Ocak, Show TV’nin Deha dizisine verilen ceza ise 5 Ocak ile 12 Ocak’ta uygulanacak.

Bu tarihlerde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak ve kanallar RTÜK tarafından gönderilen belgeselleri yayınlanacak. Kanallar daha sonra ise yılbaşı reklam tatiline girecek.