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RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza geldi

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 20:31 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine bu kez şiddet görüntüleri nedeniyle değil ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ‘aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler’ içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun son toplantısında, vatandaşlardan da yoğun şikayet alan dizi filmler gündeme geldi. Üst Kurul izleme uzmanlarının bu konudaki raporlarını değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre Üst Kurul toplantısında daha önce de defalarca yaptırım uygulanan Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi bir ceza daha aldı.

Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan Çukur’a, bu kez ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan Show TV’ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan 'Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez' hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

YASAK ELMA DİZİSİNE DE CEZA GELDİ

RTÜK izleme uzmanlarının raporu doğrultusunda FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ceza aldı. Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yasak Elma’ya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TLC'YE MEDYUM CEZASI

Toplantıda, TLC kanalında yayınlanan ölülerle ya da ruhlarla konuştuğunu iddia eden medyumun yer aldığı ‘Long Island Medyumu’ isimli program mercek altına alındı. RTÜK, programın insanların inançlarının ve duygularının istismar edilerek batıl inançlara yönlendirildiği kanaatiyle TLC kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurulda ayrıca, ‘Baskın 2’ adlı filmde yer alan açık işkence görüntülerini yayınlayan BLD logolu televizyona, yabancı bir müzik klibindeki müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV’ye, tüketicileri yanıltan tele pazarlama satışları gerçekleştirilen SHOPPİNG CHANNEL’a, sağlık beyanı ile bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılan VADİM TV, YASİN TV, NİSA TV, PLUS MUSIC ve KARADENİZ TV’ye, kumar oynamayı özendirici yayınları gerekçesiyle S SPORT karalına da çeşitli cezai müeyyideler uygulandı.

Üst Kurul’da KRT’ye de Haber Merkezi adlı programda sarf edilen sözlerin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ve eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle ceza verildi.

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