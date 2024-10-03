RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme iddiası! "Kesin" diyerek açıkladı

NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar yayına girdiği ilk andan bu yana tartışmalı bir yapım haline geldi. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı başarılı bir ekipten oluşan dizi, işlediği konular nedeniyle topun ucunda.

KIZIL GONCALAR'A 2 KEZ YAYIN DURDURMA CEZASI

Geçtiğimiz sezon ilk kez yayın hayatına başladığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanala idari para cezası kesmişti. Ayrıca diziye 2 kez yayın durdurma cezası vermişti.

KIZILCIK ŞERBETİ DE TOPUN AĞZINDA

Kızılcık Şerbeti de vurguladığı temalar nedeniyle diğer dizilerden farklılaşıyordu. Yeni sezonda o da dikkat çeken diziler arasına girdi.

Yeni sezonda yeniden mercek altına alınan diziler ile ilgili sosyal medyada RTÜK'ün işlem başlattığı iddia edildi.

ADEM METAN: "TEYİTLİ BİLGİ"

İçerik üreticisi Adem Metan sosyal medya hesabından "RTÜK, Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine inceleme başlattı. Teyitli bilgi. Bu yapımlar Gold Yapım’a ait." dedi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'İn diziler ile ilgili açıklaması:

"Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir.

Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."