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RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 30.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

RTÜK'ten yayın kuruluşlarına deprem haberlerine hassasiyet uyarısı

ANKARA (AA)- Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), İzmir'de meydana gelen deprem sonrasındaki gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de medyana gelen depreme ilişkin haberlerde "sorumlu habercilik ilkesi" hatırlatıldı.

"İzmir'de meydana gelen deprem, aziz milletimiz derinden etkilemiştir. Başta İzmirliler olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılardan azami hassasiyet beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz.
Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir." ifadesine yer verildi.

Anlık gelişmelerin, olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil, panik havasından uzak ve vatandaşlara güven veren bir üslupla aktarılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz."

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