YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti

Ruanda'da soykırım mağduru kadın, kocasının katilini affetti

28.04.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutsi aileye mensup kadın, oğlunu da kocasını öldürmesine rağmen affettiği Hutu mensubu adamın kızıyla evlendirdi

KAMPALA (AA) - Ruanda'da 1994'teki soykırım sırasında kocasını öldüren adamı affeden Bernadette Mukakabera, oğlunun bu kişinin kızıyla evlenmesine izin verdi.

BBC'nin haberine göre, Ruanda’nın batısında yaşayan Mukakabera ailesiyle komşu olan Gratien Nyaminani, binlerce Hutu gibi komşuları olan Tutsi aileye saldırdı ve bu ailenin babasını öldürdü.

Daha sonra 2004 yılında çıkartıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Nyaminani, Bernadette Mukakabera’dan özür diledi. Bernadette Mukakabera, kocasını öldüren soykırım zanlısını affederek Nyaminani'nin 19 yıl hapis cezasından kurtulmasını sağladı. Nyaminani, sadece 2 yıl toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Soykırım sırasında 9 yaşlarında olan Gratien'in kızı Yankurije Donata, Bernadette'in evine giderek ev işlerine yardım etmeye başladı. Bu sırada evin oğluyla tanıştı ve evlenmeye karar verdi.

Babasının davranışlarından dolayı gelinine karşı herhangi bir kırgınlık duymadığını aktaran Mukakabera, oğlu ile evlenmesi için teşvik ettiğini belirtti. Çift, soykırımdan 14 yıl sonra evlendi.

Bernadette, "Çocuklarımızın olanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Sadece aşık oldular. Hiçbir şey insanların birbirini sevmesini engellememeli." dedi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma TöreniDowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni
İSTANBUL - SARIGÜL&#039;DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISIİSTANBUL - SARIGÜL'DEN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE AF ÇAĞRISI
Anahtar Kelimeler:
Ruanda

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
06:00
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.