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Rubik küpünü gözleri kapalı çözdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Rubik küpünü gözleri kapalı bir şekilde çözen askerin görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

Rusya'da kaydedildiği belirtilen bir video sosyal medyada ilgi gördü. Rubik küpünü gözleri kapalı bir şekilde çözen asker, herkesi şaşırttı. Yanına gelen diğer askerin gözetiminde önce renklerin yerlerine dikkatlice bakan asker, daha sonra başını eğerek hiç bakmadan küpü çözdü. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
rubik küpü rusya asker

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