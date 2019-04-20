Rubik küpünü gözleri kapalı çözdü

Rusya'da kaydedildiği belirtilen bir video sosyal medyada ilgi gördü. Rubik küpünü gözleri kapalı bir şekilde çözen asker, herkesi şaşırttı. Yanına gelen diğer askerin gözetiminde önce renklerin yerlerine dikkatlice bakan asker, daha sonra başını eğerek hiç bakmadan küpü çözdü. İşte o görüntü.
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