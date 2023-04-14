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  4. Rudi Garcia'nın görevden alınması sonrası Suudi Arabistan'da ortalık karıştı! Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik adam!

Rudi Garcia'nın görevden alınması sonrası Suudi Arabistan'da ortalık karıştı! Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik adam!

14.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın görevden alınmasının ardından Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in gündeme geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Rudi Garcia'nın görevden alınması sonrası Suudi Arabistan'da ortalık karıştı! Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik adam!

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın görevden ayrılmasının ardından takım başına geçecek isimler gündeme gelmeye başladı. Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr için Türk çalıştırıcı Engin Fırat ve Hırvat Zlatko Dalic’in isimlerinin konuşulduğu ifade edildi.

YÜKLÜ BİR BONSERVİS ÖDENECEK

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İsmi geçen teknik adamların Suudi Arabistan Milli Takımı’nın başına da geçebileceği yazılırken, söz konusu isimlerin takımlarıyla sözleşmelerinin devam etmesinden dolayı yüklü bir bonservis ödenerek transfer edileceği de aktarıldı.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

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Öte yandan Kenya Milli Takımı’nın başında iyi bir çıkışa imza atan Teknik Direktör Engin Fırat’ın ise Türkiye’den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif almasına rağmen yurt dışındaki görevini sürdürmek istediği belirtildi.

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