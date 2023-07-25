Ruhun Duymaz'ın yıldızı Burcu Özberk'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Çukur'un yıldızı çıktı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk oyunculuk hayatına Ruhun Duymaz dizisinde canlandırdığı 'Ece Çetinel' rolüyle devam ediyor. Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan Burcu Özberk sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ünlü isim Çukur, Son Yaz ve Ego gibi dizilerin yıldızı çıktı.

O DA ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Burcu Özberk bir dönem set aşkı yaşadı. Direniş Karatay filminin setinde bir araya gelen ünlü oyuncular Burcu Özberk ve Alperen Duymaz aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkileri kısa süren Burcu Özberk, ilişkisiyle ilgili sorulara "Siz henüz duymadınız mı biz ayrıldık" diye yanıt vererek ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Yaklaşık 7 ay veraberlik yaşayan çift 2018 yılının Şubat ayında birlikteliklerini sonlandırdı.

Alperen Duymaz, Bodrum Masalı, Çukur, Çarpışma, Son Yaz ve EGO gibi dizilerde rol almıştır.

Duymaz, ayrılığın ardından Kübra Kelkit ile yeni ilişkisini sosyal medyada duyurdu.



