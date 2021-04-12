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Rui Mota: Golümüz neden iptal edildi?

12.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Rui Mota, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Rui Mota: Golümüz neden iptal edildi?

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerabhçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik sorumlu Rui Mota, karşılaşma sonrasında konuştu.

Gol iptali nedeniyle hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren Rui Mota, "İlk yarı defansif olarak çok iyiydik. Fenerbahçe'nin sadece duran toptan pozisyonu vardı. İlk yarıda top bizdeyken istediğimiz gibi oynayamadık ama son 15 dakika daha iyiydik. Gol de attık ama bu gol neden iptal edildi? Kimse anlamıyor, hakem de anlamadı. Orta sahayı gösterdi, sonra iptal etti. Bu bize karşı ilk değil. Artık son bulması lazım." dedi.

Fenerbahçe'nin geçen haftaki pozisyonunu örnek olarak gösteren Mota, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe'nin penaltısı verilmediğinde konuşuldu. O faul değilse, bu nasıl faul? 1-0 girsek her şey çok farklı olurdu. İkinci yarı iyi oynadık ve maçı kaybetmeyi hak etmedik." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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