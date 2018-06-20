Rui Patricio Wolverhampton’da

İngiltere Championship’te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig’e çıkan Wolverhampton Wanderers, yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübü bulunmayan deneyimli file bekçisi Rui Patricio’nun kadroya katıldığı açıklandı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın kalesini koruyan 30 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Son olarak Sporting Lizbon’da forma giyen Rui Patricio, 56 mücadelede kalesini korumuştu.
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