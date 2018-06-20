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Rui Patricio Wolverhampton’da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Bu sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen Wolverhampton Wanderers, Portekizli kaleci Rui Patricio’yu kadrosuna kattı.

Rui Patricio Wolverhampton’da

İngiltere Championship’te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig’e çıkan Wolverhampton Wanderers, yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübü bulunmayan deneyimli file bekçisi Rui Patricio’nun kadroya katıldığı açıklandı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın kalesini koruyan 30 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Son olarak Sporting Lizbon’da forma giyen Rui Patricio, 56 mücadelede kalesini korumuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig İngiltere Wolverhampton Wanderers Rui Patricio

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