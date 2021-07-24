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Rukiye Yıldırım, Tokyo'da bronz madalya maçını kaybetti

24.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi.

Rukiye Yıldırım, Tokyo'da bronz madalya maçını kaybetti

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Rukiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı. Böylece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ın bronz madalya maçını izledi. Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, sık sık milli sporcuya tezahürat yaptı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Tokyo
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