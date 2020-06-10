Rulo pasta tarifi! Rulo pastanızın kırılmaması için yapmanız gereken şey…

Kolay rulo pasta tarifimizi verdik. Şimdi muzlu rulo pasta için yapmanız gereken adımları paylaşıyoruz. Muzlu rulo pastanın malzemeleri; 2 yumurta sarısı, 200 ml süt, 70 gram pudra şekeri, 15 gram un, 1,5 - 2 adet olgunlaşmış muz. Kolay muzlu rulo pasta yapılışı; Büyük bir kapta, muzları bir çırpma teli veya çatalla ezin. Sütün yarısını ve 2 yumurta sarısını ekleyin. İyice karıştırın. Pudra şekeri ilave edip un ekleyin. Bir tencerede, kalan sütü kaynama noktasına getirin ve karışıma yavaş yavaş ilave edin. Sürekli karıştırın. Karışımı bir elek ile süzün ve düşük ısıda muhallebi koyulaşana dek karıştırın. Bir kase içine alın kabuk oluşmaması için üzerine streç film örtün (muhallebi ile temas etmeli) ve buzdolabında soğutun. Henüz rulo haline getirmediğiniz pandispanyanın üzerine muhallebiyi eşit bir şekilde kekin üzerine sürün ve rulo şeklinde sarın. İşte kola muzlu rulo pastanız hazır.

Boşuna kolay demiyoruz bu rulo pasta toplamda sadece 28 dakikanızı alacak. Rulo pasta malzemeleriyle başlıyoruz.

Sizi çocukluğunuzun tadına götürecek, nostaljik, nefis bir rulo pasta tarifiyle geldik. İster muzlu rulo pasta , ister çilekli rulo pasta yapın bu tada doyamayacağınıza eminiz. İşte kolay mı kolay leziz mi leziz rulo pasta tarifi.

ALTERNATİF OLARAK KAKAOLU RULO PASTA YAPMAK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR…

Sade rulo pastaya alternatif olarak kakaolu rulo pasta da yapabilirsiniz. Bunu için kek hamuruna sadece ¼ su bardağı kakao tozu eklemelisiniz. Rulo pastanızın arasına dilerseniz krem şantili bir dolgu hazırlayabilirsiniz.

KIRILMAYAN RULO PASTA İSTİYORSANIZ BU PÜF NOKTASI İŞİNİZE YARAYABİLİR

Rulo pasta yaparken en çok endişe yaratan durum pastanın kırılmasıdır. Rulo pastanızın kırılmaması için yapmanız gereken şey fırından çıkar çıkmaz üzerine temiz bir bez örtmenizdir. Kekin iyice soğuduğundan da emin olmanız gerekiyor



