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Rulo pasta tarifi! Rulo pastanızın kırılmaması için yapmanız gereken şey…

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırılmayan, çatlamayan bir rulo pasta tarifi hazırladık. Evinizde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu pasta püf noktalarıyla birlikte geliyor. İşte başlıyoruz.

Rulo pasta tarifi! Rulo pastanızın kırılmaması için yapmanız gereken şey…

Sizi çocukluğunuzun tadına götürecek, nostaljik, nefis bir rulo pasta tarifiyle geldik. İster muzlu rulo pasta, ister çilekli rulo pasta yapın bu tada doyamayacağınıza eminiz. İşte kolay mı kolay leziz mi leziz rulo pasta tarifi.

RULO PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

Boşuna kolay demiyoruz bu rulo pasta toplamda sadece 28 dakikanızı alacak. Rulo pasta malzemeleriyle başlıyoruz.

  • 6 büyük yumurta
  • 170 gram şeker
  • 170 gram un
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı vanilya özü veya vanilin

KOLAY RULO PASTA YAPILIŞI

  • Fırını önce 200 dereceye ısıtın.
  • Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su koyun ve kaynatın. Su kaynayınca altını kısın.
  • Bir karıştırma kabında yumurta, şeker ve tuzu çırpma teli ile karıştırın.
  • Karışım kasesini kaynayan suyun üstüne yerleştirin ve şeker granülleri eriyene dek yavaşça karıştırın.
  • Daha sonra kaseyi alıniçine vanilyayı ekleyin ve mikserle çırpın. (5-7 dakika)
  • Un karışımınızın 1 / 3'ünü eleyin ve yumurta karışımınızın yapısına zarar vermeden unu nazikçe katlayarak yedirin. Daha sonra kalan unu ilave edin ve aynı şekide karıştırın.
  • Daha sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine pastanınızı eşit olacak şekilde dağıtın.
  • 8 dakika pişirin fırından çıkarın ve tezgah üzerine koyun.
  • Pişen kekin tepsiye yapışan kenarlarını bıçakla aralayın. Soğuyan keki yağlı kağıtla birlikte dikkatlice tel bir raf üzerine koyun.
  • Kek yağlı kağıt üzerindeyken pastanızın kenarlarını kesin.
  • Bu esnada başka bir yağlı kağıt alın kekin üzerine kapatın. Keki çevirin ve üstündeki yağlı kağıdı dikkatlice çıkarın.
  • Üzerine istediğiniz kremayı ya da muhallebiyi sürün. Yağlı kağıt yardımıyla keki rulo şeklinde sarın. Buzdolabında en az 3 saat bekletin ve dilimleyerek servis edin. İşte nefis rulo pastanız hazır.

MUZLU RULO PASTA TARİFİ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN…

Kolay rulo pasta tarifimizi verdik. Şimdi muzlu rulo pasta için yapmanız gereken adımları paylaşıyoruz.
Muzlu rulo pastanın malzemeleri; 2 yumurta sarısı, 200 ml süt, 70 gram pudra şekeri, 15 gram un, 1,5 - 2 adet olgunlaşmış muz.
Kolay muzlu rulo pasta yapılışı; Büyük bir kapta, muzları bir çırpma teli veya çatalla ezin. Sütün yarısını ve 2 yumurta sarısını ekleyin. İyice karıştırın. Pudra şekeri ilave edip un ekleyin. Bir tencerede, kalan sütü kaynama noktasına getirin ve karışıma yavaş yavaş ilave edin. Sürekli karıştırın.
Karışımı bir elek ile süzün ve düşük ısıda muhallebi koyulaşana dek karıştırın. Bir kase içine alın kabuk oluşmaması için üzerine streç film örtün (muhallebi ile temas etmeli) ve buzdolabında soğutun.
Henüz rulo haline getirmediğiniz pandispanyanın üzerine muhallebiyi eşit bir şekilde kekin üzerine sürün ve rulo şeklinde sarın. İşte kola muzlu rulo pastanız hazır.

ALTERNATİF OLARAK KAKAOLU RULO PASTA YAPMAK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR…

Sade rulo pastaya alternatif olarak kakaolu rulo pasta da yapabilirsiniz. Bunu için kek hamuruna sadece ¼ su bardağı kakao tozu eklemelisiniz. Rulo pastanızın arasına dilerseniz krem şantili bir dolgu hazırlayabilirsiniz.

KIRILMAYAN RULO PASTA İSTİYORSANIZ BU PÜF NOKTASI İŞİNİZE YARAYABİLİR

Rulo pasta yaparken en çok endişe yaratan durum pastanın kırılmasıdır. Rulo pastanızın kırılmaması için yapmanız gereken şey fırından çıkar çıkmaz üzerine temiz bir bez örtmenizdir. Kekin iyice soğuduğundan da emin olmanız gerekiyor

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